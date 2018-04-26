انطلاق أعمال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية

انطلاق أعمال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجويةالخميس، 26 أبريل 2018 11:58 ص
الجامعة العربية - صورة أرشيفية
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انطلقت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ برئاسة السعودية خلفا للإمارات.
ويناقش الاجتماع عدد من البنود ومنها خدمات الأرصاد الجوية للطيران، والتوعية والإعلام بخدمات الأرصاد الجوية و إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ والتدريب وبناء القدرات والمنتدى العربى للتوقعات المناخية.
كما يناقش الاجتماع الاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذى (2018 – 2030) و متابعة أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة والتعاون مع التجمعات الإقليمية والدول فى إطار المنتديات وتحديث وتطوير عمل المجلس.
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