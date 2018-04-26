video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انطلاق أعمال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية

الخميس، 26 أبريل 2018 11:58 ص
انطلاق أعمال اجتماع الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية الجامعة العربية - صورة أرشيفية


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

انطلقت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الثانية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ برئاسة السعودية خلفا للإمارات. 
 
ويناقش الاجتماع عدد من البنود ومنها خدمات الأرصاد الجوية للطيران، والتوعية والإعلام بخدمات الأرصاد الجوية و إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ والتدريب وبناء القدرات والمنتدى العربى للتوقعات المناخية.
 
كما يناقش الاجتماع الاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذى (2018 – 2030) و متابعة أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة والتعاون مع التجمعات الإقليمية والدول فى إطار المنتديات وتحديث وتطوير عمل المجلس.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تؤكد الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

الجامعة العربية تنظم ندوة بعنوان "الاستيطان الاستعمارى فى أرض فلسطين المحتلة"

الجامعة العربية

الارصاد الجوية

الطقس

المناخ

اخبار العرب




لا تفوتك
بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو وصور.. الرش بالماء عقاب مخالفة المشاة للإشارة الحمراء فى الصين

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

صور.. عطر كيم كاردشيان الجديد مجسم لجسدها العارى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة