اليوم.. كلية الهندسة ببنها تستضيف ورشة عمل الابتكار وريادة الأعمال







كتب محمد حجازى

تستضيف كلية الهندسة بجامعة بنها، اليوم الخميس، ورشة عمل الابتكار وريادة الاعمال التى ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور السيد يوسف القاضى ، وبدعم من الدكتور هشام البطش القائم بأعمال عميد الكلية.

وتهدف الورشة الى توعية الشباب إلى اهمية الابتكار فى تنمية المجتمع والتعريف بأدوات الانتقال بالابتكار من الجامعات الى تحقيق التنمية الاقتصادية على أرض الواقع وتعتبر هذه الورشة من ضمن فاعليات مركز الابتكار وريادة الأعمال، والذى تم تدشينه فى فبراير الماضى، وليس بهدف الوقوف عند تكريم المبتكر فقط، ولكن بهدف عمل تغيير ايجابى حقيقى بتوعيه الشباب وإلقاء الضوء على مصادر الأفكار الابتكارية وكيفية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وعالم صناعة رواد الأعمال. وفى اثناء تلك الورش سيتم عرض قصص نجاح للعديد من أصحاب الأفكار الابتكارية الذين استطاعوا بأفكارهم وإصرارهم وإيمانهم بحلمهم ان يحققوا ناجاحات حتى ولو بسيطة.

وفى ضوء التوجه العام للدولة وسعيها إلى ربط الجامعات والبحث العلمى بالصناعة والتسويق فسوف تقدم ورشة العمل محاضرة شيقة عن دور التسويق الإلكترونى فى دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة غادة عامر مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، فى بيان، أن ريادة الأعمال تعتبر من أهم الصفات التى تضمن نجاح الابتكارات والمشاريع والتى لا تتوفر بالضرورة فى جميع المبتكرين فكم من مشروعات وافكار بدأت ناجحة وواعدة ولم يتمكن أصحابها بسبب قلة خبرتهم فى مجال ريادة الأعمال من الصمود فى ظل تحديات وتغيرات سوق العمل، وعليه فإنه لا بد من توفير أدوات تخدم المبتكرين وتضمن قدرتهم على تأسيس الأعمال وتسويقها بما يضمن الاستمرارية والتميز، فالابتكار ليس منتج فى حد ذاته وإنما هو نواه لعمل، ومجهود فريق وليس فرد، ولابد من أن يمر بمراحل مدروسة ليصل إلى السوق وليحقق الغرض التنموى والاستثمارى منه. ولهذا يدعو مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها كل المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال بحضور الورشة والتعرف على أدوات الانتقال من الفكرة إلى الفرصة.