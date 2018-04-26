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النائب سلامة الرقيعى: أبناء سيناء يتطلعون للتنمية بعد القضاء على الإرهاب

الخميس، 26 أبريل 2018 05:00 ص
النائب سلامة الرقيعى: أبناء سيناء يتطلعون للتنمية بعد القضاء على الإرهاب سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب بشمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أكد سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب بشمال سيناء، أن أبناء سيناء وهم يحتلفون بذكرى التحرير التى على غير عادتها  تحل فى ظل استمرار العملية الشاملة سيناء 2018، يتطلعون للانتهاء من الإرهاب ودوران عجلة التنمية.

وقال الرقيعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، يتطلع أبناء سيناء خاصة إلى الانتهاء فى أقرب وقت من الإرهاب، لتعود الحياة إلى طبيعتها ومعالجة الآثار المترتبة عليه.

وأشار عضو مجلس النواب، أن التطلع لزوال الآثار بتعويض المواطنين التى توقفت أعمالهم واستئناف الدراسة وأداء الامتحانات فى موعدها وتسهيل مهمة الخروج والدخول إلى المحافظة، وتيسير حركة التفتيش على المعابر والمعدات عبر قناة السويس شرقا وغربا.

أضاف  يتطلع المواطنين إلى استئناف واستكمال المشروعات المفتوحة، ونهوها على أكمل وجه، حتى تحقق العائد منها ومنها مشروع ترعة الشيخ جابر الزراعى مساحة 165 ألف فدان، ونهو الإنفاق أسفل قناه السويس فى بورسعيد والإسماعيلية، وفتح موسم الصيد ببحيرة البردويل فى موعدها، وكذلك ساحل المتوسط لخدمة الصيادين، وفى حال التأخير يتم صرف الإعانات العاجلة والتعويضات لفئة الصيادين وغيرهم ممن فقدو أعمالهم اليومية، والتطلع إلى استئناف وتنفيذ الخطة الخاصة بالمحافظة فى كافة مجالات التنمية.

 

 

 


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