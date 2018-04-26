المعهد السويدى بالإسكندرية يناقش دور التعليم الإسلامى فى تحصين الشباب من التطرف

المعهد السويدى بالإسكندرية يناقش دور التعليم الإسلامى فى تحصين الشباب من التطرفالخميس، 26 أبريل 2018 07:20 م
المعهد السويدى بالإسكندرية
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نظم المعهد السويدى بالإسكندرية مساء اليوم، الخميس، ندوة عن التعليم الإسلامى ودوره فى تحصين الشباب من التطرف وذلك بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية.
وشارك فى الندوة بيتر ويديرود، مدير المعهد السويدى بالإسكندرية، والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام للرابطة، ولفيف من الأساتذة أعضاء الرابطة.
وتستمر الجلسات طوال اليوم لتناقش العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالتعليم الإسلامى، مثل: "التعليم الأزهرى ودوره فى بسط السلام العالمى"، و"متطلبات الارتقاء بالتعليم الإسلامى”، و"تجربة تطوير التعليم الأزهرى"، و"الدراسة غير الطائفية للإسلام"، و"الإعلام الإسلامى ودوره فى تحصين المتعلم".
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