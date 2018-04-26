video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الخميس، 26 أبريل 2018 02:38 م
السبت.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات انقطاع الكهرباء - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة ليوم السبت المقبل لصيانة المحولات الدورية.
 
وكشف مركز العمليات فى بيان له، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها، هى مدرسة النقيب مبارك بالدهار، والمنطقة المحيطة بها، ومنطقة المحجر والملاحة، والعنبر بمدينة الغردقة، بدا من 9 صباحا حتي 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انقطاع التيار الكهرباء عن مدرسة القبة بمنطقة الزيتون

البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

فصل التيار الكهربى




لا تفوتك
بصيرة: مصر تستهلك "ياميش رمضان" سنويا بميزانية بناء 2500 فصل دراسى

بصيرة: مصر تستهلك "ياميش رمضان" سنويا بميزانية بناء 2500 فصل دراسى

"النقض" تؤيد إدراج المتهمين ب "خلية الجيزة" على قوائم الإرهاب

"النقض" تؤيد إدراج المتهمين ب "خلية الجيزة" على قوائم الإرهاب

تفاصيل نجاح أول عملية زراعة عضو ذكرى وكيس صفن فى العالم.. 11 طبيبا بأمريكا ينقلون الجلد والعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية من متبرع ميت خلال 14 ساعة.. ويؤكدون: استعادة وظائفه الجنسية خلال أشهر

تفاصيل نجاح أول عملية زراعة عضو ذكرى وكيس صفن فى العالم.. 11 طبيبا بأمريكا ينقلون الجلد والعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية من متبرع ميت خلال 14 ساعة.. ويؤكدون: استعادة وظائفه الجنسية خلال أشهر

بطولات نساء اليمن فى زمن الحرب " الحلقة السادسة" .. المرأة فى تعز.. بطلة على جبهة القتال.. داليا: تخرجت فى كلية الطب وشاركت فى إسعاف أبطال المقاومة.. الحاجة فاطمة: زغردت يوم وداع أبنائى الشهداء الثلاثة

بطولات نساء اليمن فى زمن الحرب " الحلقة السادسة" .. المرأة فى تعز.. بطلة على جبهة القتال.. داليا: تخرجت فى كلية الطب وشاركت فى إسعاف أبطال المقاومة.. الحاجة فاطمة: زغردت يوم وداع أبنائى الشهداء الثلاثة

رأس المال السوقى للبورصة يصل إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه

رأس المال السوقى للبورصة يصل إلى تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه

مفاجأة.. برشلونة رفض ضم محمد صلاح الصيف الماضى بـ40 مليون يورو

مفاجأة.. برشلونة رفض ضم محمد صلاح الصيف الماضى بـ40 مليون يورو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة