السبت.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

السبت.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولاتالخميس، 26 أبريل 2018 02:38 م
انقطاع الكهرباء - أرشيفية
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة ليوم السبت المقبل لصيانة المحولات الدورية.
وكشف مركز العمليات فى بيان له، أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها، هى مدرسة النقيب مبارك بالدهار، والمنطقة المحيطة بها، ومنطقة المحجر والملاحة، والعنبر بمدينة الغردقة، بدا من 9 صباحا حتي 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
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