الرئيس اللبنانى: الانتخاب واجب وطنى وهو الطريق الوحيد للتغيير الديمقراطى







بيروت أ ش أ

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أن الانتخاب واجب وطني، كما أنه الطريق الوحيد للتغيير ضمن الديمقراطية.

ودعا الرئيس عون - فى رسالة وجهها مساء الأربعاء، إلى اللبنانيين المقيمين والمغتربين ليلة انطلاق الانتخابات النيابية فى مرحلتها الأولى فى الدول العربية والأجنبية - الناخبين على نبذ ما يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن، كما دعا المرشحين إلى مخاطبة عقول الناخبين، معتبرًا أن الشحن الطائفى هو أول خطوة على طريق الفتنة.

وطالب الرئيس عون، اللبنانيين المغتربين، بالتمسك بالحق الذى أتاحه لهم القانون الانتخابى الجديد بالاقتراع، داعيًا إلى أن تكون مشاركتهم تعبيرًا عن مدى ارتباطهم بالوطن.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات اللبنانية النيابية تبدأ غدًا بالنسبة للبنانيين المقيمين فى الخارج سواء فى بلاد عربية أو أجنبية.