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الخميس، 26 أبريل 2018 09:26 ص
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الاحتلال يغلق جامعة بالخليل ويمنع الطلبة والموظفين من دخولها

الخميس، 26 أبريل 2018 09:04 ص
الاحتلال يغلق جامعة بالخليل ويمنع الطلبة والموظفين من دخولها قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مداخل جامعة فلسطين التقنية خضورى/فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، ومنعت الطلاب والموظفين من دخولها.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية " أن قوات الاحتلال أصدرت أمرا من "الحاكم العسكرى"، يقضى بإغلاق مداخل الجامعة المحاذية لطريق القدس - الخليل، ومنع الطلبة والموظفين من دخول حرم الجامعة عبر المداخل الرئيسية"، مضيفا أن الطلبة سلكوا طرقا ترابية لدخول الجامعة، عبر بلدة بيت آمر المحاذية.

من جانبها، استنكرت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية، ، هذا الأمر ووصفته بالتطور الخطير على صعيد الاستهداف والتحريض المتواصل ضد التعليم الفلسطينى، وقالت " أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التى تجرم اقتحام المؤسسات التعليمية، كما أنها تعد انتهاكا لحقوق الإنسان فى توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة".

وجددت الوزارة - فى بيان لها اليوم - دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية لفضح انتهاكات الاحتلال والعمل بقوة للجمها.

 


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