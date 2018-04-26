استمرار أعمال الإزالة بمنطقة الصيادين برأس البر تمهيدا لتطويرها







دمياط - معتز الشربينى

واصلت محافظة دمياط لليوم الثالث على التوالى، أعمال الإزالة بمنطقة جنوب الصيادين بمدينة رأس البر، وكانت الحملة قد نفذت إزالة 125 حالة حتى صباح اليوم.

والجدير بالذكر أن محافظ دمياط، قد قام بتسليم أهالى المنطقة القيمة الإيجارية المتفق عليها وهى 9600 جنيه، لتأجير مكان بديل لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء، ليتم تسليم كل مواطن قام بإنهاء إجراءات تسليم مكان إقامته وحدة سكنية بتلك العمارات الجديدة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بسرعة الانتهاء من الإزالات حتى يتسنى البدء فى إنشاء العمارات الجديدة على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر، وتطوير المنطقة بالكامل للقضاء على العشوائيات بالمحافظة.