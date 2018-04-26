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استطلاع: ثلثا الروس يؤيدون دعم بلادهم لـ"بشار الأسد"

الخميس، 26 أبريل 2018 09:51 ص
استطلاع: ثلثا الروس يؤيدون دعم بلادهم لـ"بشار الأسد" الرئيس السورى بشار الأسد


موسكو (أ ش أ)
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كشف استطلاع للرأى أعده مركز "فتسيوم" الروسى للبحوث الاجتماعية، عن أن نحو ثلثى الروس، يجمعون على ضرورة دعم روسيا للرئيس السورى بشار الأسد إذا تعرضت بلاده لاعتداء عسكرى أمريكي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن ستيبان لفوف رئيس قسم الدراسات فى المركز قوله، أن غالبية الروس يهتمون بالوضع فى سوريا لخشيتهم على مصيرها واعتقادهم، بأنها تستخدم كمسرح للضغط غير المباشر على روسيا.

ولفت الاستطلاع إلى أن 66% من الروس اعتبروا أنه إذا بدأت الولايات المتحدة أى عمل عسكرى ضد الحكومة السورية الحالية، سيتعين على روسيا أن تقدم الدعم العسكرى للرئيس السورى بشار الأسد، مشيرا إلى أن غالبية المؤيدين لدعم الأسد، هم من الرجال ونسبتهم 76 ٪.

وأضاف الاستطلاع، أن الوضع فى سوريا يحظى باهتمام 88% من الروس، ولاسيما بعد الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائى فى دوما، لافتا إلى أن 18% من الروس يعارضون دعم بلادهم للأسد ويعتبرون ذلك خطوة غير صحيحة، إذ يرى 12% منهم، أنه على "الأغلب لا داع لقيام روسيا بذلك"، ويصر 6% على عدم جواز دعم الجيش السورى فى حال تعرض سوريا لضربات أمريكية.

وفى الوقت الراهن تحظى سياسة روسيا فى سوريا بتأييد 39% من الروس أى بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع دراسة مماثلة جرت فى فبراير الماضى.

 


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