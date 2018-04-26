استجابة لـ"اليوم السابع".. علاج أسرة بسوهاج تعانى من الإعاقة على نفقة الدولة







سوهاج – عمرو خلف

في استجابة سريعة لما نشر علي موقع اليوم السابع تحت عنوان "مأساة أسرة بسوهاج يعانى أفرادها من إعاقات بدنية وذهنية.. والأم تطالب بمعاش " كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالتنسيق مديرية التضامن الاجتماعى ، ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة لبحث حالة أسرة مكونة من 5 أفراد الوالد "معاق" والوالدة "ربة الأسرة " و3 أبناء يعانون من الإعاقة منذ ولادتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدات اللازمة لهم.

حيث تتضرر الأسرة المكونة من 5 أفراد من ظروف معيشية وصحية صعبة ، وكلف المحافظ مديرية الصحة بسوهاج ببحث حالة الأبناء الثلاثة ووالدهم وصرف العلاج اللازم لهم على نفقة الدولة ، كما كلف التضامن الاجتماعى ببحث الحالة الاجتماعية للأسرة، والوقوف على أسباب توقف صرف المعاش لرب الأسرة ونجله ، ومدى إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لربة الأسرة، والتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لإعادة تأهيل منزل الأسرة.

وأكد عبد المنعم أن المحافظة لا تألوا جهدا فى سبيل تلبية احتياجات المواطنين وخاصة الحالات الإنسانية تنفيذا لاتجاهات الدولة والتى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ووفقا لما أقره الدستور المصرى وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.