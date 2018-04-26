إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال 5 آخرين فى الضفة الغربية

وكالات الأنباء

أصيب صباح اليوم شابان بالرصاص، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما على جسر حلحلول شمال الخليل.

وقالت مصادر طبية فى المستشفى الأهلى، إن الشاب أحمد عيسى الزماعره يخضع حاليا لعملية جراحية بعد إصابته بثلاثة عيارات نارية بالظهر ووضعه الصحى مستقر.

وأضافت المصادر أن الشاب مهند خالد الدودة قد غادر المستشفى بعد تلقيه العلاجات اللازمة حيث أصيب بجراح وصفت بالطفيفة.

وذكرت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين، وصادرت الآف الشواقل.

وعرف من المعتقلين: حسين شاهين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وكمال الخطيب من دير دبوان شرق رام الله، وجهاد خالد من جبع قرب جنين.

وخلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وقعت العديد اصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا من حلحول شمال الخليل أصيب في ظهره بعد إطلاق الاحتلال الرصاص صوبه الليلة الماضية قرب مدخل المدينة.