إحالة 237 موظف وموظفة للتحقيق بحملات تفتيش إداري ومالي بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، عدة حملات للمرور على عدد من المواقع والمؤسسات خلال شهرأبريل الجاري، حيث كشفت الحملة عن تغيب عدد كبير من الموظفين والعمال وتركهم العمل دون سند قانوني ، والبالغ عددهم 237موظف وموظفة ، تم تحويلهم إلى الشئون القانونية بالإدارات المختلفة والتابعة لمدينة الأقصر ، كما تحرير عدد 112 محضر أعمال ، تم الحفظ ولا توجد مخالفات .

وأوضح عبدالحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، أن الحملة شملت المرور على كافة المصالح والمؤسسات بأنحاء مدينة الأقصر من ( تموين ، طب بيطرى ، تعليم ، صحة ، شباب ورياضة ، تضامن ، زراعة ، أحياء ، قطاعات ، حملات ، أسواق ، مناطق ، إنقاذ ، ممشى سياحى ) ، مؤكدا أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة المخالفين للشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة

وأضاف عبد الحميد الكيلانى – في بيان صحفي - إلى أن محاضر الأعمال التى تم الحفظ فيها وعددها 112 محضر ، يدل على إنضباط سير العمل ، مضيفاً إستمرار جولات أعضاء الإدارة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وذلك تنفيذا لتكليفات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر بمتابعة مستوي العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة ، لافتاً إلى دور أعضاء التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر في كتابة التقارير لتوزيع الألبان من قبل ثلاث وحدات هى (منشأة العمارى ، المركز الحضرى ، الرعاية )، وفحص عدد 6 شكاوى تكليف من قبل النيابة الإدارية ، إضافة إلى تشكيل اللجان ، حيث تم تشكيل عدد (5) لجان

وتوجه العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر بالشكر إلى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر والعاملين بالإدارة وذلك نظير الجهود الغير عادية والمبذولة منهم للمساعدة على سير وانضباط العمل ، لافتاً إلى أن الانضباط في العمل لا يعني فقط الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف إنما يشمل دورة العمل كلها من أداء وظيفي واستثمار لطاقات الموظف للاستفادة بها في تحقيق أعلى نسبة إنتاج ، وكذلك الالتزام بالمعايير والسياسات للوصول إلى الهدف المطلوب، والذى يعد هو سر تقدم الشعوب .