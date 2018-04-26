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أمريكا تتهم حماس باستخدام الأطفال كدروع بشرية فى غزة

الخميس، 26 أبريل 2018 05:37 م
أمريكا تتهم حماس باستخدام الأطفال كدروع بشرية فى غزة مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة نيكى هايلى


أ ف ب
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اتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى الخميس، حركة حماس باستخدام أطفال "كدروع بشرية" إثر مقتل عشرات الفلسطينيين خلال تظاهرات فى قطاع غزة.

وقالت هايلى خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى "أى طرف يهتم فعلا بالأطفال فى غزة يجب أن يصر على أن توقف حماس فورا استخدام أطفال كدروع بشرية فى نزاعها مع إسرائيل"، وقتلت القوات الإسرائيلية 41 فلسطينيا بينهم صحفيان منذ بدء احتجاجات للمطالبة بحق العودة فى 30 مارس على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

 


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