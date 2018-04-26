أمريكا تتهم حماس باستخدام الأطفال كدروع بشرية فى غزة







أ ف ب

اتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى الخميس، حركة حماس باستخدام أطفال "كدروع بشرية" إثر مقتل عشرات الفلسطينيين خلال تظاهرات فى قطاع غزة.