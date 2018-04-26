أمراض الحالات الحرجة للأطفال ندوة بطب المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

نظم قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعه المنوفية ندوة علمية تناولت المواضيع الحيوية فى أمراض الحالات الحرجة للأطفال تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية برئاسة الدكتور الدكتور فادى محمد الجندى رئيس القسم ورئيس ورئيس وحده العنايه المركزه بالقسم.

أكد الدكتور فادى الجندى فى بيان على أهم أعراض وأضرار نقص المعادن لدى الأطفال وخاصة أطفال الحالات الحرجة والتى قد تعرض حياتهم للخطر وأهمها نقص الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وأوضح أن أعراض نقص الصوديوم عند الأطفال تتمثل فى إنخفاض وزن الطفل بشكل كبير، بالإضافة إلى فقدان الشهية، ورفضه لتناول الطعام، أو الرضاعة، ومن أبرز علامات النقص الشديد للصوديوم لدى الأطفال هو إصابة الطفل بالغثيان والقيء، وتعرضه للإغماء و زيادة عدد ضربات القلب بشكل ملحوظ و يكثر تعرض الطفل لنوبات توقف التنفس، وخاصة أثناء النوم.

وأضاف الدكتور محمد سعيد المكاوى، أن الطفل يصاب بالخمول، ويقل نشاطه بدرجة كبيرة، كما يميل للنوم عدد ساعات طويلة و بعض الأطفال يسبب لهم نقص الصوديوم الدخول فى نوبات صرع ويشعر الطفل بعدم الراحة ويشكو من ذلك دائمآ، وإن كان رضيعآ فإنه يبكى فى أوقات كثيرة دون وجود سبب لشعوره بالتعب مع وجود تتشنج العضلات، ويشكو الطفل من تقلصات البطن المستمرة و الهلوسة والتشوش الذهنى .

وأشار الدكتور هانى حامد، أن أعراض نقص الكالسيوم تشمل " صعوبة النوم آلام فى العضلات العصبية وجود رعشة ووجود حركة اهتزازية فى الأطراف، بطىء ضربات القلب وتشنجات ونوبات فقدان أو اضطراب الوعى وانخفاض ضغط الدم ودفع اللسان ".

حاضر بالندوة الدكتور محمد سعيد المكاوى والدكتور هانى حامد ومحمد عادل ابو قوره، وحضر الندوة عدد كبير من شباب أطباء الأطفال فى المنوفية، وأعد الندوة الدكتور محمد شكرى والدكتورة هبة بدوى والدكتور محمد أبو قورة.