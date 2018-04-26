أئمة الوعظ والإرشاد فى زيارة لمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة بالفيوم







الفيوم – رباب الجالي

قام أئمة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف، بزيارة تفقدية لمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وذلك من أجل التعرف على مراحل تنقية مياه الشرب، ابتداء من المأخذ حتى وصولها للمواطنين.

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن هذه الزيارات واللقاءات لرجال الأزهر الشريف، والذى يمثل منارة العلم فى مصر والعالم الإسلامي، تتم بالتنسيق مع إدارة التوعية والإعلام بالشركة، وذلك ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "النقطة بتفرق"، والتى تسعى لتوعية كافة المواطنين بأهمية مياه الشرب وعدم إهدارها والحفاظ على مصادرها من التلوث، وتوصيل رسائل توعوية من خلال الخطب والدروس الدينية عقب الصلوات داخل المساجد.

وأضاف درة، أن عمليات تنقية مياه الشرب داخل محطة قحافة تمر بعدة مراحل، حيث يتم سحب مياهها مباشرة من بحر يوسف عن طريق طلمبات إلى الأحواض، ثم يتم إضافة غاز الكلور الذى يعمل على قتل البكتيريا والطفيليات داخل المياه، ثم إضافة الشبه داخل أحواض المروقات، والتى بدورها تقوم بتجميع كل المواد العالقة وترسيبها فى قاع الأحواض "حوض الترسيب"، ثم بعد ذلك للمرشحات الرملية وتعمل على فلترة المياه وتنقيتها بنسبة مائة فى المائه، ثم إضافة الكلور النهائي للتأكد من جودة المياه وسلامتها داخل الخطوط التى تمد المستهلكين بمياه الشرب النقية.

وأشار درة، إلى أن الأئمة زاروا المعامل داخل المحطة، للتأكد والتعرف على سبل الأمان والمراقبة التى تتم داخل المعامل لعمليات تنقية المياه، حيث يتم أخذ عينات من الأحواض والمرشحات ومأخذ المحطة كل ساعتين لتحديد نسب العكارة، والتى يتم خلالها تحديد نسب وجرعات غاز الكلور والشبة.

وأكد اللواء هشام درة، أن هناك معمل داخل كل محطة منوط به مراقبة المياه داخل المحطة، ويعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، كما أن هناك المعامل المركزية وهى حاصلة على شهادة الأيزو فى جودة ومراقبة مياه الشرب، ودورها سحب عينات من كافة مأخذ المحطات بجانب مصادر المياه للوقوف على نسب العكارة، كما يتبعها معامل متنقلة تجوب القرى والعزب والنجوع بسيارات الشركة، وهى مجهزة لسحب كافة العينات من حنفيات المستهلكين، بجانب تلقى الشكاوى الخاصة بجودة مياه الشرب من طعم ولون ورائحة وتعمل أيضا على مدار الـ24 ساعة.