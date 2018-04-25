31 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

31 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالأربعاء، 25 أبريل 2018 02:19 م
ميناء بورسعيد - أرشيفية
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أعلنت اليوم الأربعاء موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 31 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد،سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 2 سفينة حاويات، كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة آخرى.
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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