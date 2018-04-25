​صور.. مديرية أمن الغربية تحتفل بيوم اليتيم فى نادى الشرطة بالمحلة







الغربية - عادل ضرة ​

نظمت مديرية أمن الغربية اليوم الأربعاء، احتفالا بيوم اليتيم بنادى ضباط الشرطة بالمحلة، لرسم البسمة والبهجة على وجوهه الأطفال الأيتام، تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

حضر الاحتفال اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوى نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء خالد أبو طالب مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان المحلة، وتم التنسيق مع إحدى دور الرعاية التى أحضرت عددا كبيرا من أطفال الدار للاحتفال بيوم اليتيم.

وتخلل الحفل عروض ترفيهية وفقرة الساحر، وعمل منطقة ألعاب للأطفال بحديقة النادى، وتوزيع الهدايا عليه، وسط حالة من الفرحة بين الأطفال.

وفى ختام الحفل التقط مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية الصور التذكارية مع الأطفال.











