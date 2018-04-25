وكيل وزارة تعليم شمال سيناء تنقل تهانى طلبة سيناء بذكرى تحريرها

وكيل وزارة تعليم شمال سيناء تنقل تهانى طلبة سيناء بذكرى تحريرهاالأربعاء، 25 أبريل 2018 03:56 م
طالبات بسيناء يرفعن علم مصر فى ذكرى التحرير
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نقلت المهندسة ليل مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تهانى ابناء محافظة شمال سيناء من الطلبة بكافة المراحل الدراسية، وكذلك العاملين فى التربية والتعليم، لكل شعب مصر بذكرى عيد تحرير سيناء ال36.
وقالت " مرتجى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، ان الذكرى تحل وكل ابناء قطاع التعليم من طلبة وعاملين مرابطين ويقدرون الظروف التى تمر بها المحافظة.
اضافت انها بأسم الجميع منهم تتقدم بالتهانى لشعب مصر وقيادته بالتهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء، وتنقل امانى ودعوات الجميع ان تتطهر سيناء قريبا من الإرهاب.
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