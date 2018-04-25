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وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية: توريد 40 ألف طن قمح للصوامع بالمحافظة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:45 م
وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية: توريد 40 ألف طن قمح للصوامع بالمحافظة صواامع قمح


الدقهلية ـ محمد حيزة
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أكد المهندس محمد السيد عبد الله وكيل وزارة الزراعه بالدقهلية، أنه تم البدء فى حصاد القمح وبلغت نسبة التوريد حتى اليوم، 40 ألف طن .

 

وقال عبد الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية التموين والهيئة العامه للرقابة على الصادرات وبنك الائتمان الزراعى والمطاحن والصوامع للبدء فى التوريد".

 

وأضاف: "المساحة المزروعة بالقمح لهذا الموسم بلغت 244 ألفا و143 فدانا بزيادة 13 ألف فدان عن العام الماضى ، وذلك طبقا لتعليمات وزير الزراعة منهم 32 ألفا و350 فدانا من إجمالى المساحة على المصاطب و300 حقل إرشادى من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما يطبق مشروع تعزيز الأمن الغذائى العربى من خلال 360 حقل إرشادى للنهوض بالقمح على مستوى المحافظة".

 

وتابع: "هناك لجان تقوم بالمرور على الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها تابعة للبنك الزراعى المصرى والشركة القابضه ومطاحن شرق الدلتا وهى كلها جاهزة لاستقبال المحصول وفقا للاشتراطات الفنية، بعد أن تمت مراجعتها والتفتيش عليها، مشيرا إلى أن الكمية المتوقع توريدها هذا العام قابلة للزيادة والنقصان حوالى 245 ألف طن حيث أن متوسط انتاج الفدان طن".

 


 

 


 

 


 

 


 

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صوامع القمح

الزراعه على المصاطب

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