وفد يمنى يستعرض مع مسئولين بالبنك الدولى الوضع الإنسانى والاحتياجات







(أ ش أ)

عقد وفد يمني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين بالبنك الدولي، لاستعراض آخر المستجدات الاقتصادية والوضع الإنسانى واحتياجات اليمن التنموية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المجتمعين ناقشوا ملف دعم إعادة الإعمار، وموازنة الدولة وتغطية العجز المالى لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الأساسية بشكل كامل، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية للبنك المركزى اليمنى لتعزيز قدراته وتمكينه من القيام بمهامه فى القطاع البنكى والمصرفي.