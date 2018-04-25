وصول و سفر 5033 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر و تداول 613 شاحنة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان ونما اكسبريس وعلى متنهم 224 راكب و85 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و12 سيارة.

كما تغادر السفينة محبة وعلى متنها 971 معتمر متجهة الى ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى وهى مسرة ، الحرية2 ، نما اكسبريس وعلى متنهم 299 راكب و155 شاحنة بضائع و13 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة محبة وعلى متنها 996 معتمر قادمة من ميناء ينبع السعودى وخمس سفن أخرى وهى الرياض ، عمان ، مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 1325 راكب و128 شاحنة بضائع و39 شاحنة عفش ركاب و52 سيارة وغادرت السفينة عمان وعلى متنها 64 راكب و30 شاحنة و7 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1154 راكب منهم 133 معتمر وتداول 170 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 287 راكب و7 براد و17 تريلا و2 سيارة و2 باص جيت ، كما تغادر السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 31 راكب و18 براد و23 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 451 راكب منهم 86 معتمر و2 باص عمرة و19 براد و20 تريلا و2 سيارة ، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج وعلى متنهم 385 راكب منهم 47 معتمر و1 باص عمرة و40 براد و26 تريلا و1 سيارة .