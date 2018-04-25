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وزير الخارجية الليبى يشارك بالمنتدى الألمانى الأفريقى المنعقد فى ألمانيا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:47 ص
وزير الخارجية الليبى يشارك بالمنتدى الألمانى الأفريقى المنعقد فى ألمانيا وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر


كتب أحمد جمعة
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شارك بمدينة هامبورج بجمهورية ألمانيا الإتحادية، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة بالمنتدى الألمانى الأفريقى الـ12 للطاقة المنعقد بمدينة هامبورج.
 
أقيمت على هامش المنتدى ندوة بعنوان " كيفية وصول أفريقيا للطاقة المتجددة "، شارك بها الوزير محمد سيالة ونائب وزير الطاقة بغانا ووزير التنمية بمالي و وزير الطاقة بزيمباوي ووزير الهجرة بالسودان و وزير الطاقة بجامبيا
 
وألقى الوزير محمد الطاهر سيالة كلمة رسمية لتوضيح الوضع العام في ليبيا أمام المشاركين بالمنتدى الألماني  الأفريقي في دورته  الثانية عشر بمدينة هامبورج الألمانية.

 


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