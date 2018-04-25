وزير الخارجية الليبى يشارك بالمنتدى الألمانى الأفريقى المنعقد فى ألمانيا

وزير الخارجية الليبى يشارك بالمنتدى الألمانى الأفريقى المنعقد فى ألمانياالأربعاء، 25 أبريل 2018 12:47 ص
وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر
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شارك بمدينة هامبورج بجمهورية ألمانيا الإتحادية، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة بالمنتدى الألمانى الأفريقى الـ12 للطاقة المنعقد بمدينة هامبورج.
أقيمت على هامش المنتدى ندوة بعنوان " كيفية وصول أفريقيا للطاقة المتجددة "، شارك بها الوزير محمد سيالة ونائب وزير الطاقة بغانا ووزير التنمية بمالي و وزير الطاقة بزيمباوي ووزير الهجرة بالسودان و وزير الطاقة بجامبيا
وألقى الوزير محمد الطاهر سيالة كلمة رسمية لتوضيح الوضع العام في ليبيا أمام المشاركين بالمنتدى الألماني الأفريقي في دورته الثانية عشر بمدينة هامبورج الألمانية.
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