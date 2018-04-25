وزير الخارجية الليبى يشارك بالمنتدى الألمانى الأفريقى المنعقد فى ألمانيا

كتب أحمد جمعة

شارك بمدينة هامبورج بجمهورية ألمانيا الإتحادية، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة بالمنتدى الألمانى الأفريقى الـ12 للطاقة المنعقد بمدينة هامبورج.

أقيمت على هامش المنتدى ندوة بعنوان " كيفية وصول أفريقيا للطاقة المتجددة "، شارك بها الوزير محمد سيالة ونائب وزير الطاقة بغانا ووزير التنمية بمالي و وزير الطاقة بزيمباوي ووزير الهجرة بالسودان و وزير الطاقة بجامبيا

وألقى الوزير محمد الطاهر سيالة كلمة رسمية لتوضيح الوضع العام في ليبيا أمام المشاركين بالمنتدى الألماني الأفريقي في دورته الثانية عشر بمدينة هامبورج الألمانية.