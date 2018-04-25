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والد شهيد المنوفية: أحيى الجنود العظماء.. ومستعد أن أحارب فى سبيل الوطن

الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:05 م
والد شهيد المنوفية: أحيى الجنود العظماء.. ومستعد أن أحارب فى سبيل الوطن والد الشهيد


المنوفية – محمود شاكر
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توجه سعيد عفيفى، والد الشهيد عفيفى، ابن قرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أحد شهداء أحداث رفح الثانية، والتى استشهد فيها 25 من أبناء الوطن، بالشكر والتقدير لكل الجنود المصريين على حمايتهم لتراب سيناء الغالى وما قدموه من تضحيات من أجل الحفاظ على التراب الغالى، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ36 لتحرير سيناء.  

وقال سعيد، إنه قدم نجله من أجل الوطن، وعلى أتم الاستعداد أن يقدم ما تبقى من أولاده من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا على أنه على أتم الاستعداد أن يحارب مع الجنود، ويحمل السلاح أو أن يسقى الجنود من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان.  

وأضاف والد الشهيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يسير فى اتجاه التعمير للبلاد على عكس ما يروج أصحاب المصالح، مطالبا له بان يواصل مسيرته فى سبيل الحفاظ على تراب الوطن.  

ووجه سعيد الشكر والتقدير لكل الجنود المصرية فى عيدهم عيد تحرير سيناء، مؤكدا أن مصر ستظل هى بلد الأمن والأمان والاستقرار، ومطالبا بالجميع بأن يقوم بدوره من أجل الحفاظ على امن وأمان الوطن والحفاظ على أرضه وسلامته واستقراره.

 


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