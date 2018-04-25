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هيئة موانى البحر الأحمر تتدخل لإنقاذ سائح إنجليزى

الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:27 م
هيئة موانى البحر الأحمر تتدخل لإنقاذ سائح إنجليزى نقل الحالة المرضية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا تلقى اليوم اتصال تليفونى من مركز البحث والإنقاذ يفيد بوجود حالة مرضية طارئة على متن السفينة السياحية الإنجليزية مارى كوين 2 أثناء رحلتها من دبى إلى العقبة.

وعلى الفور أمر اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة، بسرعة اتخاذ اللازم من إجراءات لدخول السفينة منطقة الغاطس بميناء سفاجا بالتنسيق مع ربان السفينة.

وتم إرسال لنش خاص مجهز بطاقم طبى كامل لإحضار الحالة المرضية وهو سائح إنجليزى الجنسية، وذلك وسط تجهيزات صحية على أعلى مستوى برفقة طاقم من الأطباء والممرضين، وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بالتنسيق مع الحجر الصحى لاستقبال السائح ونقله لمستشفى مدينة الغردقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

ودعا أبو سنة السفينة السياحية مارى كوين2 لزيارة ميناء سفاجا، خاصة بعد اعمال التطوير بالميناء حيث أن السفينة لم تقوم بزيارة الميناء منذ 6 سنوات .

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