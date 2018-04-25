موسكو: الدفاع الجوى بقاعدة حميميم السورية أسقطت أهدافا مجهولة الهوية

موسكو: الدفاع الجوى بقاعدة حميميم السورية أسقطت أهدافا مجهولة الهويةالأربعاء، 25 أبريل 2018 01:23 ص
الدفاع الجوى الروسي -أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوى التابعة لقاعدة حميميم أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
ونقلت قناة (روسيا اليوم)، مساء أمس الثلاثاء، عن مسئول فى قاعدة حميميم قوله "إنه مع حلول الظلام رصدت وسائل مراقبة المجال الجوى التابعة للقاعدة الروسية عن بعد أهدافًا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية".
وكانت مصادر قد أفادت بأن هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ جرى تنفيذه على حميميم لكنه لم يقترب من المطار.
يشار إلى أن قاعدة حميميم قاعدة جوية عسكرية روسية تقع جنوب شرقى مدينة اللاذقية فى محافظة اللاذقية فى سوريا، وتتشارك القاعدة بعض مسارات الهبوط مع مطار باسل الأسد الدولي، لكنها فقط محصورة للعمال الروس.
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