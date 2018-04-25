video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: الدفاع الجوى بقاعدة حميميم السورية أسقطت أهدافا مجهولة الهوية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:23 ص
موسكو: الدفاع الجوى بقاعدة حميميم السورية أسقطت أهدافا مجهولة الهوية الدفاع الجوى الروسي -أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوى التابعة لقاعدة حميميم أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم)، مساء أمس الثلاثاء، عن مسئول فى قاعدة حميميم قوله "إنه مع حلول الظلام رصدت وسائل مراقبة المجال الجوى التابعة للقاعدة الروسية عن بعد أهدافًا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية".

وكانت مصادر قد أفادت بأن هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ جرى تنفيذه على حميميم لكنه لم يقترب من المطار.

يشار إلى أن قاعدة حميميم قاعدة جوية عسكرية روسية تقع جنوب شرقى مدينة اللاذقية فى محافظة اللاذقية فى سوريا، وتتشارك القاعدة بعض مسارات الهبوط مع مطار باسل الأسد الدولي، لكنها فقط محصورة للعمال الروس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا والصين تسعيان لحشد تأييد دولى للاتفاق النووى مع إيران

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

موسكو

الدفاع الجوى

حميميم

روسيا

اخبار روسيا

اخبار سوريا




لا تفوتك
فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة