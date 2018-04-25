video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز بروكسل للبحوث: تراجع نفوذ داعش يتزامن مع الأزمة الدبلوماسية الخليجية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:27 م
مركز بروكسل للبحوث: تراجع نفوذ داعش يتزامن مع الأزمة الدبلوماسية الخليجية تنظيم داعش - صورة أرشيفية


كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

كشفت دراسة أعدها مركز بروكسل للبحوث وحقوق الإنسان عن تأثير الأزمة الدبالوماسية الخليجية على تراجع نفوذ تنظيم داعش الإرهابى فى كلا من سوريا والعراق، أشارات الأرقام والإحصائيات التى تم جمعها لهذا البحث إلى انخفاض كبير فى فعالية أنشطة الإرهاب فى دمشق وبغداد.

وتشير الدراسة إلى أن الانحدار الحاد لداعش تزامن مع الأزمة الدبلوماسية الخليجية على الرغم من أنه خلال بعض الأشهر ورغم الزيادة فى عدد العمليات إلا أن عدد الوفيات انخفض نسبيا مقارنة بنظرائه قبل وقوع الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

وأكدت الدراسة من منظور تحليلى، أنه على مدار عام 2017، حققت قوات الأمن العراقية المدعومة من حلفائها انتصارات ساحقة ضد تنظيم داعش.

وأوضحت الدراسة أنه منذ عام 2016 كان هناك انخفاض كبير فى نفوذ داعش الإقليمى، من خلال بيانات وردت فى الدراسة والتى بينت عدد الإصابات والحوادث التى يتعرض لها المدنيين وكيف أن هذه الأعداد ازدادت فى عام 2017 عندما بدأت الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

 

مناطق نفوذ داعش فى عامى 2015 و 2018
مناطق نفوذ داعش فى عامى 2015 و 2018

 

وأضافت الدراسة أن "تتنامى الأزمة الخليجية قرب منطقة تعانى من صراعات متنوعة، من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى مزيد من التدهور فى الشرق الأوسط، لأن مثل هذا التحول فى الخلافات المحلية له وقع أساسى على الاستقرار الإقليمى، وإلى حد ما، على استقرار النظام الدولى".

وأوضحت الدراسة أن "اتهامات داخلية وخارجية وجهت إلى قطر بشأن احتمال دعهما للمنظمات الإرهابية بشكل غامض. ومن هنا، طالبت الجبهة التى تقودها السعودية بإنهاء أى نوع من الدعم المالى والاستخباراتى أو اللوجستى للمنظمات الإرهابية من خلال إنذار يحتوى على 13 بندا.

وقالت الدراسة إن "المجتمع الدولى عزز هذه المبادرات لفرض تدابير أكثر صرامة بشأن التدفق غير المشروع لدعم الإرهاب الذى يقيد القدرات المالية للمنظمات الإرهابية. وقد ساهم ذلك بالإجماع، فى إنقاص المصدر الأساسى للقدرات المالية للإرهاب فى المنطقة".

وأوصت الدراسة "أن يزيد المجتمع الدولى من الجهود الدبلوماسية من أجل معالجة الخلافات الحتمية بشكل قاطع، مطالبة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتعزز الحوار السياسى مع القوى الإقليمية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ودول المنطقة تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى لتوسيع نطاق تدابير المراقبة بشأن كل أشكال الدعم الغير المشروع للمنظمات الإرهابية".

كما طالبت الدراسة أعضاء مجلس التعاون الخليجى زيادة تبادل المعلومات والاستخبارات فيما بينها بخصوص المنظمات الإرهابية وتمويلها فى المنطقة، للعمل على حماية المدنيين أثناء الحرب ضد الإرهاب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الفرنسى يصل قطر لبحث أزمة الخليج

بعد زيارته للجزائر.. ماكرون فى قطر لمناقشة أزمة الخليج

قمة الخليج لن تناقش أزمة الخليج.. مسودة البيان عن إدانة إيران تفجر خلافات بسبب معارضة قطر.. البحرين تخفض ممثلها بالقمة..مصادر خليجية: ستخرج بدون قرارات.. ووزير خارجية تميم يراوغ: مستعدون لمناقشة أى ملف

الشرق الاوسط

داعش

ازمة الخليج

الرباعى العربى

انحدار داعش




لا تفوتك
وزير الإسكان: تشغيل مدارس الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة 2019ـ 2020

وزير الإسكان: تشغيل مدارس الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة 2019ـ 2020

مقتل صحفى أفغانى برصاص مسلحين فى إقليم قندهار

مقتل صحفى أفغانى برصاص مسلحين فى إقليم قندهار

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

فى ذكرى تحرير سيناء.. القوات المسلحة تواصل دك حصون الإرهاب.. البيان الـ20 للقيادة العامة يعلن مقتل 30 تكفيريا شديدى الخطورة وتفجير 74 عبوة ناسفة وتدمير 437 مخزنا ووكرا لعناصر التطرف واستشهاد 3أبطال.. صور وفيديو

فى ذكرى تحرير سيناء.. القوات المسلحة تواصل دك حصون الإرهاب.. البيان الـ20 للقيادة العامة يعلن مقتل 30 تكفيريا شديدى الخطورة وتفجير 74 عبوة ناسفة وتدمير 437 مخزنا ووكرا لعناصر التطرف واستشهاد 3أبطال.. صور وفيديو

البدري يحشد نجومه لمواجهة الزمالك ويطالب باستمرار كسر الأرقام القياسية

البدري يحشد نجومه لمواجهة الزمالك ويطالب باستمرار كسر الأرقام القياسية

ناقد موضة يحلل إطلالات "كيت ميدلتون" بعد مرات ولادتها الثلاثة

ناقد موضة يحلل إطلالات "كيت ميدلتون" بعد مرات ولادتها الثلاثة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة