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مركز إعلام الداخلة يعقد ندوة عن الصوب الزراعية وآثارها الإيجابية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 08:13 م
مركز إعلام الداخلة يعقد ندوة عن الصوب الزراعية وآثارها الإيجابية صوب زراعيه - أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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عقد مركز إعلام الداخلة بالوادى الجديد ندوة موسعة بجمعية تنمية المجتمع بغرب الموهوب حول الصوب الزراعية وآثارها الإيجابية بحضور كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة ، وحسن سيد مدير مركز إعلام الداخلة والمهندس أشرف أمين رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب وصابر زايد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بغرب الموهوب وعدد ومن أهالى قرية غرب الموهوب وأصحاب الصوب الزراعية بالقرية>

وفى نهاية الندوة تم فتح باب الحوار للحاضرين والاستماع مطالبهم لوضع حلول فورية لها وقام رئيس المركز بتفقد الصوب الزراعية لمجموعة من الشباب والمقامة على أرض الوحدة المحلية لقرية غرب الموهوب بواسطة جمعية التنمية المجتمع بالقرية وأثنى على المشروع ووجه  الراغبين فى إقامة مثل هذه المشروعات بالتنسيق مع  الوحدة المحلية بالقرية  حيث تم تخطيط خمسة أفدنة لإقامة صوب زراعية بغرض تسليمها للشباب .

 

 


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