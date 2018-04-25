محكمة عراقية تقضى بإعدام 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى

محكمة عراقية تقضى بإعدام 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابىالأربعاء، 25 أبريل 2018 09:57 ص
مقاتلى داعش - صورة أرشيفية
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أصدرت محكمة جنايات الأنبار العراقية أربعة أحكام بالإعدام لعناصر من تنظيم داعش، لقيامهم بهجمات مسلحة ضد مقرات تابعة للجيش العراقى.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقى فى بيان، إن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت أربعة أحكام بالإعدام ضد عناصر من تنظيم داعش الإرهابى لاشتراكهم بعمليات و"غزوات" ضد مقرات الجيش العراقى والقوات الأمنية فى مناطق الفلوجة والرمادى".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الأحكام حضورية ابتدائية قابلة للطعن وخاضعة للطعن التلقائى".
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