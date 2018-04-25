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محافظ دمياط: الانتهاء من إزالة 125 حالة تعد شمال الصيادين برأس البر

الأربعاء، 25 أبريل 2018 08:20 م
محافظ دمياط: الانتهاء من إزالة 125 حالة تعد شمال الصيادين برأس البر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن إجمالى عدد الإزالات التى تمت خلال اليومين الماضيين بلغت 125 حالة، تشمل 87 عشة، و34 منزل متعدد الأدوار، و2 كشك، وقاعتين للأفراح بمنطقة شمال الصيادين برأس البر.

كما صرح المحافظ فى بيان بأنه سيتم البدء فى حملة الإزالات بالمنطقة الجنوبية اعتبارًا من صباح الغد حتى يتسنى البدء فورا فى إنشاء العمارات الجديدة وتسليم الوحدات السكنية لكل مواطن قام بإنهاء إجراءات تسليم مكان إقامته.

ويذكر أن محافظ دمياط قد قام يوم الأحد الماضى، بتسليم أهالى المنطقة القيمة الإيجارية المتفق عليها، وهى 9600 جنيه لتأجير مكان بديل لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء.


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