محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات لشهر رمضان







بورسعيد – محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم الأربعاء لبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد، لمتابعة حالة الأسواق وإستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فورى ومحاسبة المخالفين، مشددًا على ضرورة تواجد مسئولين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية فى مواقعهم خلال شهر رمضان.

وطالب بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية بالكميات اللازمة وكسر الممارسات الإحتكارية لبعض التجار وتشديد الحملات الرقابية على المخابز والمطاحن بالتنسيق مع مباحث التموين ومفتشى التموين والاتحاد التعاونى الاستهلاكى ومشروع المحافظة لتربية الماشية لتوريد كمية مناسبة من اللحوم الحية.

وأكد خلال تصريحات صحفية، على الدور الذى تلعبه مباحث التموين بمكافحة ظواهر الغش التجارى، فضلا عن قيام رؤساء الأحياء ومجلس مدينة بورفؤاد التنسيق مع مديرية التموين لعمل معارض لبيع السلع الرمضانية وتكثيف أعمال النظافة العامة.

وشدد على أهمية تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة علي الطرق العامة وفى الميادين والتزام شركات نقل الركاب وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلى ومرفق المعديات بتوفير كافة وسائل النقل اللازمة على كافة الخطوط لتحقيق راحة الركاب ومنع أى تكدس .

وفى سياق متصل، أكد إعلان مديرية الصحة عن حالة الطوارئ بالمستشفيات وقيام مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة، بتفعيل الأنشطة التى تتناسب مع شهر رمضان بجانب قيام مديرية الأوقاف بتكثيف أعمال المرور على المساجد، والانتهاء من إجراء أى أعمال صيانة بها قبل بداية الشهر الكريم لتنفيذ خطة التوعية الدينية على مدار رمضان.