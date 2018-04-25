محافظ بورسعيد: إنشاء منطقتين لوجستيتين لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ بورسعيد: إنشاء منطقتين لوجستيتين لتوفير السلع بأسعار مخفضةالأربعاء، 25 أبريل 2018 07:41 م
جانب من الاجتماع
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إجتماعا اليوم الأربعاء، مع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، لبحث إقامة منطقتين لوجستيتين لتوفير السلع والخدمات بأسعار تعاونية للمواطنين، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام.
وقال المحافظ فى بيان صادر عن المحافظة، أن المنطقة اللوجستية الأولى ستقام بوسط البلد، والثانية بمشروع الإسكان الإماراتى جنوب بورسعيد، لبيع السلع بأسعار مخفضة فى إطار رفع العبئ عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.
وأكد الغضبان، أن الهدف الأساسى لإقامة تلك المناطق، توصيل السلع بأقل تكلفة للمواطن فضلا السيطرة على الأسعار .
فيما أكد الغضبان، أن هذه المناطق ستقام بشكل حضارى، وتضم كافة الخدمات التى يحتاجها سكان المشروع، بما يتناسب مع إحتياجاتهم فضلا عن توفير الوقت والجهد .
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