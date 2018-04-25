محافظ السويس يحذر المواطنين من تراكم المياه فوق أسطح المنازل

محافظ السويس يحذر المواطنين من تراكم المياه فوق أسطح المنازلالأربعاء، 25 أبريل 2018 10:25 م
المحافظ بطريق السخنة
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ناشد اللواء أحمد حامد محافظ السويس المواطنين، بسرعة شفط وكسح المياه المتراكم فوق أسطح المنازل، وداخل الوحدات السكنية، تحسباً من حدوث أى انهيارات.
وشدد المحافظ على مدير إدارة المرور وهيئة الطرق والكبارى، بالمتابعة المستمرة للطرق الرئيسية لمحافظة السويس، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، والإبلاغ عن أى قطع للطرق بسبب سقوط الأمطار.
وأكد محافظ السويس، أن حركة سير السيارات بطريق العين السخنة من الاتجاهين منتظمة حاليا.
وكانت العين السخنة قد تعرضت، اليوم الأربعاء، لسيول شديدة أدت إلى قطع الطريق لمدة 8 ساعات.
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