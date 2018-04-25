محافظ الأقصر: إطلاق أسماء شهيدين على مدرستى الزينية بحرى وحاجر الطود

محافظ الأقصر: إطلاق أسماء شهيدين على مدرستى الزينية بحرى وحاجر الطودالأربعاء، 25 أبريل 2018 12:25 م
محمد بدر محافظ الأقصر
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قرر محافظ الأقصر محمد بدر، إطلاق اسم الشهيد المجند أحمد سعيد محمد فراج، على مدرسة الزينية بحرى الإبتدائية بقرية الزينية بحرى مركز طيبة بمحافظة الأقصر،وإطلاق اسم الشهيد العريف المجند خيرى محمد السيد خليل، على مدرسة حاجر الطود للتعليم الأساسى بمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر.
ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر،أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس يأتى تخليداً لذكرى شهداء الواجب الوطنى وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد،مؤكداً على ضرورة تلبية كافة إحتياجات أسر الشهداء من الجيش والشرطة وتوفير كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية طاهرة للدفاع عن الوطن الغالى مصر.
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