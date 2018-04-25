video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر: إطلاق أسماء شهيدين على مدرستى الزينية بحرى وحاجر الطود

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:25 م
محافظ الأقصر: إطلاق أسماء شهيدين على مدرستى الزينية بحرى وحاجر الطود محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قرر محافظ الأقصر محمد بدر، إطلاق اسم الشهيد المجند أحمد سعيد محمد فراج، على مدرسة الزينية بحرى الإبتدائية بقرية الزينية بحرى مركز طيبة بمحافظة الأقصر،وإطلاق اسم الشهيد العريف المجند خيرى محمد السيد خليل، على مدرسة حاجر الطود للتعليم الأساسى بمركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر،أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس يأتى تخليداً لذكرى شهداء الواجب الوطنى وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد،مؤكداً على ضرورة تلبية كافة إحتياجات أسر الشهداء من الجيش والشرطة وتوفير كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية طاهرة للدفاع عن الوطن الغالى مصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الأقصر يشهد تكريم أسر الشهداء والمصابين بالعمليات الحربية

الاقصر

اخبار الاقصر

اطلاق اسم شهيد على مدرسة الزينية بحري

اخبار مصر

شهداء الواجب الوطني

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة