محافظ الأقصر: إزالة الأفران البلدية المقامة فوق أسطح المنازل منعا للحرائق







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينتى أرمنت والبياضية بمحافظة الأقصر خلال الـ10 أيام الماضية، اندلاع النيران وتفحم 20 منزلا بالكامل إثر تعرضها لحرائق مدمرة أتت على الأخضر واليابس بتلك المنازل، وأدت الحرائق لتشرد أصحاب تلك المنازل وتعرضهم للضرر، ولم يكن منهم إلا انتظار الدعم والمساعدة من مديرية التضامن الاجتماعى وأهل الخير لتعويضهم عن الأذى الذى تعرضت له منازلهم.

وقال محمد بدر محافظ الأقصر، إن المنازل المبنية بالطوب اللبن هى التى تتعرض للضرر الشديد وتفحم محتوياتها بالكامل خلال الحرائق، وفى هذا الصدد يجرى العمل على حصر كافة المنازل الآيلة للسقوط والمنازل المتهالكة لوضع خطط مع المؤسسات الخيرية والجمعيات وغيرها لتطويرها وإعادة إعمارها خلال الفترة المقبلة، لحل الكوارث المتكررة لها مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه فور علمه بحريق مدينة البياضية الذى أتى على 3 منازل وعدد من العشش وأحواش ماشية بمنطقة الذهبى والذى وقع بسبب فرن بلدى فى الطابق الأخير لأحد المنازل، قرر على الفور بسرعة إزالة كافة الأفران البلدية المقامة فوق أسطح المنازل، بعد أن تبين أن النيران انتقلت للمنازل والعشش من فرن بلدى فوق سطح منزل مجاور، كما طلب بتوفير الرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات اللازمة للأسر المتضررة من الحريق.

والحريق الأكبر الذى وقع مؤخرا كان بنشوب النيران فى حوالى 20 منزلا بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت غربى المحافظة، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين باختناق نتيجة النيران التى نشبت داخل منازلهم وأتت على محتوياتها بالكامل دون خسائر فى الأرواح، وذلك بسبب قيام المواطنين بحرق أرضهم الزراعية بعد كسر القصب وانتهاء الموسم، وتسببت الرياح فى نقل النيران من الأرض للمنازل وحدثت الكارثة، حيث كانت البداية بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، اخطارا من العقيد شريف النحاس مدير الحماية المدنية بالمحافظة يفيد اندلاع النيران فى منزل بقرية الرزيقات بأرمنت وأتت النيران على حوالى 20 منزلا آخر جميعها مبنية بالطوب اللبن وملاصقة لبعضها البعض.

وانتقلت على الفور 15 سيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران التى أتت على محتويات المنازل بالكامل دون خسائر فى الأرواح، وخلال السيطرة على النيران أصيب 8 مواطنين بالقرية باختناقات وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



موسم حرائق المنازل وأحواش الماشية والدواجن يجتاح مدن الأقصر



الأفران البلدى وحرق زراعات القصب



التضامن وبيت الزكاة التابع للأزهر وأهل الخير يقدمون المساعدات والتعويضات للأسر المتضررة



المحافظ يأمر بإزالة الأفران أعلى المنازل لتسببها فى حرق منازل بالبياضية



المحافظ يعلن حصر كامل بمنازل الطوب اللبن للبدء فى خطة لتطويرها وإعادة إعمارها مستقبلا



جانب من كوارث الحرائق بمنازل أرمنت



بيت الزكاة بالأزهر يرسل لجان لفحص متضررى حرائق المنازل



المحافظة تخطط لإنهاء أزمة المنازل المتهالكة والمتردية بالقرى والنجوع



جانب من خسائر الحرائق داخل منازل الأقصر