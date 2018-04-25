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متطرفون إسرائيليون يضرمون النار فى سيارتين ويكتبون شعارات عنصرية ضد العرب

الأربعاء، 25 أبريل 2018 08:45 ص
متطرفون إسرائيليون يضرمون النار فى سيارتين ويكتبون شعارات عنصرية ضد العرب الشرطة الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية


رام الله(أ ش أ)
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أضرم متطرفون إسرائيليون من عصابات "تدفيع الثمن"، فجر اليوم الأربعاء، النيران فى سيارتين بقرية إكسال جنوب شرق الناصرة فى أراضى الـ "48"، واعتدوا على الممتلكات، بالإضافة إلى خط شعارات عنصرية وتحريضية تتوعد المواطنين العرب منها "أيها اليهود تعالوا لننتصر".

وذكر موقع "عرب 48" الإخبارى أن الشرطة الإسرائيلية شرعت بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" فى التحقيق فى ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن الشرطة التى وصلت إلى مكان الجريمة اكتفت بجمع الأدلة، والبيانات، وأخذ الإفادات من المواطنين، وفتحت تحقيقا بالحادث، دون تنفيذ أى اعتقالات.

وتكررت الاعتداءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات الإرهابية اليهودية، أمثال: "تدفيع الثمن"، و"فتية التلال" على المقدسات غير اليهودية، ومنازل وسيارات وممتلكات العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، والضفة الغربية، بما فيها القدس، دون اتخاذ أى خطوات جدية لوقفها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأجهزتها الأمنية.

 


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