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للمرة الأولى.. السعودية تعتمد زيًا رياضيًا موحدًا للطالبات (صور)

الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:50 ص
للمرة الأولى.. السعودية تعتمد زيًا رياضيًا موحدًا للطالبات (صور) الزى الرياضى للطالبات


وكالات الأنباء
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اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية زيًا رياضيًا موحدًا للطالبات السعوديات، وذلك للمرة الأولى بعد إقرار حصة التربية البدنية فى مدارس البنات.

الزى الرياضى للمرحلة الابتدائية

 

وحسبما ذكرت قناة "العربية"، فإن الوزارة كشفت أن هذا الزى الموحد سيتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسى القادم، وأن هناك تصممين للزى لكل مرحلة، حيث تم اختيار اللون الأبيض للقمصان، وتتنوع ألوان البنطال بين الكحلى للابتدائية، والعنابى للمتوسطة، والرمادى للثانوية.
الزى الرياضى للمرحلة المتوسطة
 
تصميم أخر للزى الرياضى
 
الزى الرياضى للمرحلة الثانوية
 

 


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زى رياضى للسعوديات

الطالبات السعوديات




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