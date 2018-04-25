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فيديو .. طالب يلقى قصيدة عن الوحدة الوطنية فى مؤتمر بكلية التربية بأشمون

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:00 ص
فيديو .. طالب يلقى قصيدة عن الوحدة الوطنية فى مؤتمر بكلية التربية بأشمون


المنوفية - محمود شاكر
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ألقى طالب بكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، قصيدة شعر خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى العلمى السادس بالكلية تحت عنوان "مصر هى الأم والكل عارفينها".

 

وألقى الطالب القصيدة معبرا عن العديد من المشاعر للأخوة بين المسلمين والمسيحيين وأنهم جميعا قدموا التضحية من أجل الوطن، مشيرا فى كلماته أن الوحدة الوطنية والراية المتحدة لابد وأن تستمر برغم اختلاف اللون والدين، لأن الهدف فى النهاية الحفاظ على الوطن.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الدولى السادس الذى عقدته كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، تحت إشراف الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة حنان حسنى يشار عميد الكلية.

 


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