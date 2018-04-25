عمليات بغداد تعلن تصفية انتحارى يرتدى حزاما ناسفا شمالى العاصمة







(أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، تصفية انتحارى يرتدى حزاما ناسفا شمال العاصمة.

وذكرت القيادة، فى بيان، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوة من اللواء 22 وبالتعاون مع الحشد العشائرى تمكنت من تصفية انتحارى يرتدى حزاما ناسفا فى منطقة الخان الواقعة ضمن قاطع الطارمية شمالى العاصمة، كما أن عملية تصفية الانتحارى تمت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والأخر، عمليات تفجير بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة وعبوات تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، حيث تؤدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تتمكن القوات الأمنية من إحباط أغلب تلك الهجمات.