ضبط 84 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

نفذت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، حملة مرورية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء ايمن لقية، لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث إدارة مرور الغربية، أسفرت جهودها عن ضبط 84 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 426 مخالفة على نموذج 125، و358 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 1142 مخالفة مقابل تحصيل 91 ألف جنيه غرامات، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بنتائج الحملة.