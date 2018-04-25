ضبط 84 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية بالغربية

ضبط 84 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات خلال حملة مرورية بالغربيةالأربعاء، 25 أبريل 2018 06:28 م
حملة مرورية - أرشيفية
إضافة تعليق
نفذت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، حملة مرورية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء ايمن لقية، لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس رئيس مباحث إدارة مرور الغربية، أسفرت جهودها عن ضبط 84 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 426 مخالفة على نموذج 125، و358 مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 1142 مخالفة مقابل تحصيل 91 ألف جنيه غرامات، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية بنتائج الحملة.
إضافة تعليق
العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا
الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة