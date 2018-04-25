صور.. 6278 مواطن ترددوا على قوافل حملة القضاء على فيروس سى بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن عدد المترددين على قوافل حملة القضاء على فيروس سى بلغ 6278 مواطن، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيرس سى 2020.

إنطلقت الحملة بـ 8 مراكز مختلفة، وهى سوهاج وجرجا والبلينا، وطهطا، ودار السلام، وجهينة، وساقلتة والمراغة، وإجراء التحاليل للمواطنين فوق سن 18 سنة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وشدد المحافظ فى بيان له، على الوحدات المحلية المختلفة بضرورة التنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية، والمجتمع المدنى للعمل، على إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها فى الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وإزالة أية معوقات، مؤكداً أن المحافظة حريصة على صحة المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على فيرس سى .

وأوضح الدكتور جمال قريشى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم الكشف على 594 مواطن بناحية بلصفورة مركز سوهاج، و1681 مواطن بالمركز الحضرى القبلى بجرجا، و 377 مواطن ببرديس بالبلينا، و 885 مواطن بالمركز الحضرى بطهطا، و 743 بالمركز الحضرى بدار السلام، و 868 بالمركز الحضرى بجهينة، و892 موطن بالمركز الحضرى بساقلتة، و238 مواطن بقرية البطاخ التابعة لمركز المراغة، وجارى المتابعة المستمرة لأعمال القوافل بجميع نواحى المحافظة.



فعاليات حملة فيرس سي بسوهاج



فعاليات حملة فيرس سي بسوهاج



فعاليات حملة فيرس سي بسوهاج



فعاليات حملة فيرس سي بسوهاج