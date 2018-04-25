صور.. وفد من نادى الإسماعيلى يزور الأقصر لاكتشاف المواهب الكروية

صور.. وفد من نادى الإسماعيلى يزور الأقصر لاكتشاف المواهب الكرويةالأربعاء، 25 أبريل 2018 03:47 م
المواهب الكروية بالأقصر
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شهدت محافظة الأقصر، زيارة لوفد من مسئولين نادى الإسماعيلى، بقيادة المهندس إبراهيم عثمان أحمد رئيس مجلس إدارة النادى، لعمل جولات بالأقصر ومتابعة ورصد المواهب الكروية الناشئة بالمحافظة، وتم تنظيم لهم جولة ترفيهية بمحافظة الأقصر.
ضم وفد النادى الإسماعيلى كلا من المهندس سيد عبد النعيم رسلان عضو مجلس الإدارة والكابتن سمير مرعي عضو اللجنة الفنية، والكابتن مصطفى درويش رئيس اللجنة الفنية، وكابتن أحمد خشبة مدير الأكاديميات، وأكد رسلان، أن الصعيد يمتلك مواهب كروية جيدة، بشهادة اللجنة الفنية المسؤولة بالنادى، لافتًا إلى أن الصعيد يستحق كل اهتمام لما يمتلكه من مواهب.
ووافقه الرأى الكابتن مصطفى درويش، الذى أكد أنه من خلال مشاهدتهم للاعبى الأقصر، فإنهم يمتلكون مهارات فنية تؤهل الناشئين للصعود فى مشوارهم الكروى، وقدموا الشكر لابن محافظة الأقصر رجل الأعمال محسن عطيتو لمجهوده الكبيرة معهم فى إتمام التواصل مع نادى كبير بحجم الإسماعيلى ومدينة الطود لاكتشاف المواهب الكروية.
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