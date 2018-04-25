video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وفد من نادى الإسماعيلى يزور الأقصر لاكتشاف المواهب الكروية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:47 م
صور.. وفد من نادى الإسماعيلى يزور الأقصر لاكتشاف المواهب الكروية المواهب الكروية بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شهدت محافظة الأقصر، زيارة لوفد من مسئولين نادى الإسماعيلى، بقيادة المهندس إبراهيم عثمان أحمد رئيس مجلس إدارة النادى، لعمل جولات بالأقصر ومتابعة ورصد المواهب الكروية الناشئة بالمحافظة، وتم تنظيم لهم جولة ترفيهية بمحافظة الأقصر.
 
ضم وفد النادى الإسماعيلى كلا من المهندس سيد عبد النعيم رسلان عضو مجلس الإدارة والكابتن سمير مرعي عضو اللجنة الفنية، والكابتن مصطفى درويش رئيس اللجنة الفنية، وكابتن أحمد خشبة مدير الأكاديميات، وأكد رسلان، أن الصعيد يمتلك مواهب كروية جيدة، بشهادة اللجنة الفنية المسؤولة بالنادى، لافتًا إلى أن الصعيد يستحق كل اهتمام لما يمتلكه من مواهب.
 
ووافقه الرأى الكابتن مصطفى درويش، الذى أكد أنه من خلال مشاهدتهم للاعبى الأقصر، فإنهم يمتلكون مهارات فنية تؤهل الناشئين للصعود فى مشوارهم الكروى، وقدموا الشكر لابن محافظة الأقصر رجل الأعمال محسن عطيتو لمجهوده الكبيرة معهم فى إتمام التواصل مع نادى كبير بحجم الإسماعيلى ومدينة الطود لاكتشاف المواهب الكروية.
 
قيادات نادي الإسماعيلي ينظمون زيارة لإكتشاف المواهب الكروية بمحافظة الأقصر
 
 
أعضاء إدارة النادي الاسماعيلي خلال زيارة معابد الكرنك
 
 
جانب من اكتشاف مواهب الطود الكروية بالاقصر
 
 
قيادات الاسماعيلي خلال متابعة المواهب الكروية بالاقصر
 
 
الاطفال والشباب خلال التوجه لاختبارات كروية لوفد النادي الاسماعيلي
 
 
جانب من متابعة المواهب الكروية بالاقصر من نادي الاسماعيلي
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مركز شباب الزهراء يتوج بطلا للنسخة 5 لدورى مراكز الشباب بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

نادي الاسماعيلي

اخبار مصر

اكتشاف مواهب كروية بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة