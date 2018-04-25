صور.. مدير الطرق والنقل بالأقصر يعلن رصف طريق الضبعية والساحة الرضوانية







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه جارى العمل حالياً فى رصف عدد من الطرق على مستوى المحافظة بالكامل، ومنها طريق الضبعية غرب الأقصر بدءاً من كمين الضبعية وصولاً إلى كمين القرنة بطول 9 كيلو متر، وتم إلقاء تربة زلطية بطريق الساحة الرضوانية وتركيب بلدورة حوالى 1500 متر.

وأضاف مدير عام الطرق في بيان صحفي، أنه جارى العمل فى إلقاء تربة زلطية ورفع البلدورات المتاهلكة واستبدالها بأخرى جديدة بطريق المريس "مشاية العمدة" بطول 1000 متر تمهيداً لرصف الطريق، وفى مركز إسنا يجرى العمل فى تركيب بلدورة بطول 4 كيلو متر بطريق جسر السيالة، وفى الحبيل يجرى رفع المخلفات بطريق نجع الجالس.

وأوضح مدير عام مديرية الطرق ، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بسرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية بالمحافظة، وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة لرصف الشوارع مما يسهم فى رفع المعاناة عن المواطن الأقصرى سواء من سائقى السيارات أو المشاة ، وكذلك ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له والتأكيد على المظهر الجمالى لمحافظة الأقصر، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك فى شوارع الحمارة، وصلاح سالم ، وذلك بالاضافة إلى عزبة أبو زينة بالمنشية، والشوارع المتفرعة من محمد فريد بالمنشية، بتكلفة اجمالية بلغت مليون جنيه.

وأضاف المهندس أسعد مصطفي، أنه تم الانتهاء أيضاً من أعمال تركيبات الانترلوك بشارع السايس بتفرعاته، وحارة عبد الفتاح الخواجة، وحارة ديوان السوالم، لافتاً إلى أنه من المقرر خلال الخطة الاستثمارية الحالية 2017 - 2018، تنفيذ أعمال الانترلوك فى حارة عبد الحميد، وحارة مدرسة البنات، وشارع الجنينة، وشارع الرعاية، وحارة الدكاترة، وشارع مصطفى عبد الصادق، وشارع الشهيد عبد البارى، جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق قامت بنهو أعمال طرق رئيسية بتكلفة بلغت 121 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال رصف طرق داخلية وترابية بمحافظة الأقصر بتكلفة 95 مليون جنيه.



مدير الطرق والنقل بالأقصر يعلن رصف طريق الضبعية والساحة الرضوانية



مدير الطرق والنقل بالأقصر يعلن رصف طريق الضبعية والساحة الرضوانية