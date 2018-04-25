صور.. محافظ السويس يفتتح مشتل السلام بمناسبة عيد تحرير سيناء

صور.. محافظ السويس يفتتح مشتل السلام بمناسبة عيد تحرير سيناءالأربعاء، 25 أبريل 2018 12:51 م
محافظ السويس يفتتح مشتل السلام
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افتتح اللواء أحمد حامد محافظ السويس مشتل مدينة السلام بمناسبة الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.
وتفقد اللواء أحمد حامد والنائب طلعت خليل، مشتل مدينه السلام والتعرف على ما تم إنتاجه، حيث أشاد المحافظ بجهود العاملين بجهاز التجميل، وما قاموا به من جهد كبير لإقامه المشتل.
وقال محافظ السويس فى بيان له إلى إن المشتل تم إقامته بمدخل المحافظة بمدينة السلام من أجل الاهتمام بمدخل السويس والمدن الجديدة.
وأكد المحافظ، أنه يقوم بتنفيذ خطة تطوير واسعة فى جميع الأحياء وخاصة المدن الجديدة،وأن تجربه إقامة المشتل ستتكرر مرة أخرى.
افتتاح المشتل
مشتل السلام
الزهور
شتل من الداخل
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