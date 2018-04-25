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صور.. محافظ السويس يفتتح مشتل السلام بمناسبة عيد تحرير سيناء

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:51 م
صور.. محافظ السويس يفتتح مشتل السلام بمناسبة عيد تحرير سيناء محافظ السويس يفتتح مشتل السلام


السويس- سيد نون
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افتتح اللواء أحمد حامد محافظ السويس مشتل مدينة السلام بمناسبة الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.

وتفقد اللواء أحمد حامد والنائب طلعت خليل، مشتل مدينه السلام والتعرف على ما تم إنتاجه، حيث أشاد المحافظ بجهود العاملين بجهاز التجميل، وما قاموا به من جهد كبير لإقامه المشتل.

وقال محافظ السويس فى بيان له إلى إن المشتل تم إقامته بمدخل المحافظة بمدينة السلام من أجل الاهتمام بمدخل السويس والمدن الجديدة.

وأكد المحافظ، أنه يقوم بتنفيذ خطة تطوير واسعة فى جميع الأحياء وخاصة المدن الجديدة،وأن تجربه إقامة المشتل ستتكرر مرة أخرى.

 

1- افتتاح
افتتاح المشتل

 

2- مشتل السلام
مشتل السلام

 

3- الزهور
 الزهور

 

4- شتل من الداخل
 شتل من الداخل

 


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