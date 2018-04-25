صور..محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من توسعات مستشفى دمنهور التعليمى







البحيرة - ناصر جودة

وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من توسعات مستشفى دمنهور التعليمى، وتزويدها بالأطقم المتميزة من الأطباء والتمريض، وإتباع أحدث النظم التكنولوجية لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقدها لأعمال تجهيزات المبنى التخصصى الجديد بمستشفى دمنهور التعليمى، المكون من 7 أدوار علوية على مساحة 1200 متر.

شارك فى الجولة، الدكتور عبد الحكيم عبده مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور، وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور.

ويذكر أن المبنى التخصصى الجديد يشمل 10 غرف عمليات جراحية مزودة بأحدث النظم التكنولوجية الجراحية، منها غرفتين لزراعة الكلى وغرفتين لزراعة الكبد، و6 غرف لجراحة المخ والأعصاب، والقلب والصدر والرمد، والعظام والمسالك البولية.

كما يضم المبنى، معمل ووحدة جراحة المناظير، وجناح اقتصادى يضم 48 غرفة بتكلفة إجمالية 142 مليون جنيه، شاملة الأعمال الإنشائية والتأثيث والتجهيزات والمعدات.