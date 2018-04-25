صور.. غلق كشك كهرباء مكشوف يهدد حياة الأطفال ببورسعيد.. استجابة لليوم السابع

صور.. غلق كشك كهرباء مكشوف يهدد حياة الأطفال ببورسعيد.. استجابة لليوم السابعالأربعاء، 25 أبريل 2018 06:11 م
غلق كشك كهرباء مكشوف استجابة لليوم السابع
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استجاب المهندس سيد ناجى مدير إدارة كهرباء الزهور ببورسعيد، لشكوى منشورة فى لـ"اليوم السابع" تحت عنوان "اضبط مخالفة كشك كهرباء مكشوف يهدد حياة الأطفال ببورسعيد".
على الفور تم عمل صيانة شاملة وتركيب آخر جديد، وطلاؤه بلون فضى ورفعه عن منسوب الأرض وغلقه تماما، حفاظا على حياة الأطفال الذين يعبثون بالطريق العام.
كشك الكهرباء المكشوف قبل التجديد والغلق
كشك الكهرباء بعد الاستجابة بغلقه وتجديده
كهرباء الزهور تستجيب وتغلق الكشك المكشوف على سور مستشفى النفسية
الكشك بعد الغلق والتجديد
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