صور.. رفع 18 طن مخلفات من شوارع متفرعة بميدان مركز شرطة أخميم بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج استمرار أعمال التجميل والتطوير التى تتم بميدان مركز شرطة أخميم بعد أن تم نقل الموقف إلى الموقع الجديد بجوار مدرسة الثانوية الفنية بنات فى منطقة الكوم بأخميم، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان أنه تم رفع 18 طن مخلفات صلبة من الشوارع المتفرعة بميدان مركز شرطة أخميم، وجارى أعمال التطوير بالميدان وتركيب بلدورات بالشوارع الرئيسية والفرعية وإنشاء صينية وسط الميدان، واستكمال أعمال الجداريات بسور نادى أخميم الرياضى، وقد قامت الوحدة المحلية برفع جميع الإشغالات الموجودة بموقع الموقف القديم ، والتى كانت تعيق حركة سير المواطنين والسيارات.

وقال المحافظ أنه سيتم تجميل وتطوير المنطقة بالكامل لتشمل الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة أخميم، حتى تكون على الشكل الحضارى اللائق امام الزائرين ، ووجه ايضا بإعادة رصف شوارع المنطقة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية بالمنطقة من مياه شرب وصرف صحى، وكهرباء ،وغاز طبيعى ، واتصالات.



اعمال تطوير ميدان مركز شرطة اخميم



اعمال تطوير ميدان مركز شرطة اخميم



اعمال تطوير ميدان مركز شرطة اخميم



اعمال تطوير ميدان مركز شرطة اخميم