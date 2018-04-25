صور .. تواصل فعاليات "ملتقى سيناء الدولى للفنون" بشرم الشيخ







جنوب سيناء – فايزة مرسال

تتواصل فعاليات ملتقى سيناء الدولى للفنون الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 20 إلى 30 إبريل الجارى، بمنطقة سوهو سكوير السياحية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى ذكرى تحرير سيناء.

ويقام ملتقى سيناء الدولى للفنون تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة فندق سافوى، ومن تنظيم مؤسسة "أوستراكا" للفنون برئاسة الفنان التشكيلى محمد حميدة.

ويضم "ملتقى سيناء الدولى للفنون"، مجموعة من النحاتين والفنانين من عدة دول أجنبية وعربية فى مختلف أنواع الفنون البصرية والتشكيلية والموسيقية، بالإضافة إلى ورشة لأطفال مدارس شرم الشيخ بجانب معرض دولى فى نهاية الملتقى وحفل ختام موسيقى.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم "ملتقى سيناء الدولى للفنون"، إن الملتقى يضم ورش للنحت على الأخشاب والحجر والحديد وورش للرسم والتصوير وورش للأطفال وكرنفال راقص وحفل ختام لتكريم الضيوف وافتتاح معرض دولى يوم 28 إبريل الجارى، على مسرح سوهو سكوير.

وتتواصل منذ بدء الفاعليات ورش النحت والتصوير والرسم، ومن المقرر أن يتم عصر اليوم ورشة رسم على الواح المراكب الخشبية "المقداف" على بيتش سوهو سافوى ويشارك فيها رواد البيتش من النزلاء، على أن يقوم الفنانيين المشاركين فى الملقتى غدا الخميس برحلة بحرية صباحًا، واستكمال ورش الرسم وتقام بعد غد الجمعة ورشة تفاعلية لرسم جدارية فنية بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء، بعيد تحرير سيناء يشارك فيها أطفال مدارس شرم الشيخ مع الفنانين والسياح الأجانب بسوهو سكوير.

وتستكمل السبت المقبل، ورش الرسم والنحت وتشطيب الأعمال وتجهيزها لمعرض حفل الختام المقرر له الأحد بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمنطقة سوهو سكوير السياحية، وفى الختام حفل غنائى للمطربة اللبنانية ساندرا.



ملتقى سيناء الدولى للفنون



ملتقى سيناء الدولى للفنون



ملتقى سيناء الدولى للفنون