صور.. إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوى لـ"تربية الغردقة"







البحر الأحمر - عماد عرفة

أفتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي صباح اليوم الأربعاء بمدينة الغردقة ، أعمال المؤتمر السنوي لكلية تربية الغردقة تحت عنوان "التربية في الوطن العربي للقرن الحادي والعشرين الواقع والطموحات والتحديات" .

حضر المؤتمر الدكتور محمد ابوالفضل والدكتور محمود خضاري نائبا رئيس الجامعة، وترأس المؤتمر الدكتور الدكتور محفوظ عبد الستار أبوالفضل عميد تربية الغردقة وبمشاركة أكثر من مائتي من أساتذة وخبراء التربية وباحثي الماجستير والدكتوراه من جامعات مصر ، وعدد من الدول العربية وإشراف الدكتور السعدي الغول وأسامة عمارة وأسامة عطا وكلاء الكلية.

من جانبه قال الدكتور أشرف محمود أحمد وكيل كلية التربية ، إن التحديث المجتمعي الشامل في مصر في مقدمته تكوين معلم عصري وإعداده، وتنميته تنمية مهنية مستمرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغردقة ، وتقديم برامج للدراسات العليا في التربية ، تجتذب طلابا من مصر والبلاد العربية الأخرى.

وأضاف وكيل كلية التربية خلال المؤتمر، أن البلاد العربية تواجه تحديات وجود وحدود ،تسعى لفرض واقع جديد عليها، وفقا لأجندات خارجية وصراعات دولية وإقليمية وداخلية، وتؤثر هذه التحديات والصراعات والتدخلات على كافة الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حيث البلاد العربية سعيا حثيثا إلى التغلب على هذه التحديات في كافة المجالات ، ووضع استراتيجيات للتطوير ،بما في ذلك تطوير التعليم .

وومن جانبه ، أكد الدكتور محفوظ عبدالستار رئيس المؤتمر،أ ن هدف المؤتمر بصفة عامة التعرف على الوضع العام والراهن للتربية في الوطن العربي في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتشخيص التحديات والقضايا القائمة،وأبعادها للتفكير في سبل وآليات مواجهتها، وذلك بغية الوصول إلى إطار فكري شامل يساهم في تحقيق الطموحات المرجوة منها والمتوائمة مع السياقات والمتغيرات العالمية.

وأضاف"عبدالستار" أن الأهداف الفرعية للمؤتمر هي إلقاء الضوء على واقع التربية في الوطن العربي بكافة أشكالها ومستوياتها وأنواعها ومحاورها ؛ لتحديد أوجه القصور ومنطلقات التطوير وتحديد التحديات والقضايا والإشكاليات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد الدكتور السعدي الغول أمين المؤتمر، أن الأوراق البحثية التي سيناقشها المؤتمر تشمل محاور العولمة والتنمية والتعليم في الوطن العربي، والتحديات المحلية والقارية والعالمية لتطوير التعليم والتنمية البشرية والسياقات المجتمعية السياسية والاقتصادية والأيديولوجية للتحديث وتطوير التعليم.