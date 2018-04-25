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صور.. إطلاق اسم الشهيد محمود العواد على مدرسة الثانوية العسكرية بطور سيناء

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:16 م
صور.. إطلاق اسم الشهيد محمود العواد على مدرسة الثانوية العسكرية بطور سيناء أسرة الشهيد نقيب محمود ناجى


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اسم الشهيد النقيب محمود ناجى العواد بالقوات المسلحة على مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بمدينة طور سيناء، لتصبح اسمها مدرسة الشهيد محمود ناجى العواد الذى استشهد خلال العملية الشاملة 2018 التي تقوم بها القوات المسلحة فى سيناء.

وقال المحافظ خلال احتفالات عيد تحرير سيناء، إننا فقدنا ابن من أبناء جنوب سيناء ولكننا نعزي أنفسنا، مضيفا، "عاش بطلا واستشهد بطلا في سبيل رفعة وطنه والحفاظ علي كل حبة رمل به، مشيرا إلي أن القوات المسلحة سوف تقتص لجميع شهداء الوطن من خلال القضاء علي الارهاب الذي يهدد أمن واستقرار البلاد".

وتفقد المحافظ منطقة الرمية بمدرسة النقيب الشهيد محمود ناجى الثانوية.

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القيادات الأمنية ومحافظ جنوب سيناء بمدرسة النقيب محمود ناجى

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القيادات الأمنية ومحافظ جنوب سيناء بمدرسة النقيب محمود ناجى

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القيادات الأمنية ومحافظ جنوب سيناء بمدرسة النقيب محمود ناجى

 

 


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