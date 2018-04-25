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سفر وعودة 1359 مصريا وليبيا و 320 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 08:14 م
سفر وعودة 1359 مصريا وليبيا و 320 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1359 مصريا وليبيا و 320 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1035 إلى الجانب الليبي، بينهم 293 مصريا و 742 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 324 بينهم 290 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 34 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 394 ألف و738 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 153 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 167 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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